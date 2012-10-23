БАТЭ — Валенсия. За несколько часов до матча

Новости Беларуси. Большой футбол вновь в Минске. Два часа до начала одного из самых ожидаемых матчей этой осени. БАТЭ-Валенсия. Испанские футболисты отказались от предматчевой тренировки в Беларуси, и провели ее на родине перед вылетом. Тем интереснее будет матч. В эти минуты к стадиону стекаются тысячи болельщиков.

Борисовский БАТЭ готовится провести очередной матч Лиги чемпионов. В рамках третьего тура групповой стадии белорусы принимают испанскую «Валенсию». Поединок состоится 23 октября на минском стадионе «Динамо».

К этой игре БАТЭ неожиданно для многих подходит в статусе лидера своей группы. Ранее борисовчане обыграли французский «Лилль» и грозную немецкую «Баварию». Как заявил главный тренер БАТЭ Виктор Гончаренко, к игре с испанской дружиной футболисты подошли в хорошем игровом тонусе и физической форме. После травм полностью восстановились Дмитрий Бага и Артем Радьков. Эксперты замечают: у БАТЭ сейчас надежный состав и, кстати, с хорошей скамейкой запасных.

К БАТЭ стали относиться серьезно. Неудивительно, что со стороны «Валенсии», недооценки соперника нет.

Маурисио Пеллегрино, главный тренер ФК «Валенсия»:

Мы знаем, что «БАТЭ» - очень сильная команда. Мы приехали сюда, чтобы показать хорошую игру, получить заветные три очка и двигаться дальше.

На стадионе ожидают аншлаг. Практически все билеты проданы. Немало желающих посмотреть прямую трансляцию на большом экране и в шумной компании. К примеру, в этом кафе ожидают посетителей с минуты на минуту. Все столики в заведении уже забронированы.

В поддержку белорусского клуба болельщики даже сняли клип, который разместили в интернете. Видео набрало порядка 30 тысяч просмотров. Исполнители пророчат победу над Валенсией со счетом 2:0, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.