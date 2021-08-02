Двойное золото, мировой рекорд и выступление атлета-трансгендера. Чем запомнился 11-й день Олимпиады в Токио

Два олимпийских чемпиона в прыжках в высоту, новый мировой рекорд в тройном и выступление первого в истории Олимпиады атлета-трансгендера, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чем еще запомнился 11-й соревновательный день Олимпиады в Токио?

Сразу два спортсмена стали золотыми призерами в прыжках в высоту. Джанмарко Тамбери из Италии и Мутаз Баршим из Катара взяли высоту в 2 метра и 37 сантиметров, затратив одинаковое количество попыток. Рефери предложил им устроить перепрыжку, чтобы определить победителя, но спортсмены отказались и вдвоем стали олимпийскими чемпионами. Бронзу завоевал наш Максим Недосеков, отставший от чемпионов только по количеству затраченных попыток.

Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас завоевала золотую медаль в тройном прыжке и побила мировой рекорд, который держался с 1995 года. Спортсменка смогла прыгнуть на 15 метров и 67 сантиметров, превзойдя предыдущее высшее достижение, поставленное украинкой, на 17 сантиметров.

Первый в истории Олимпиады спортсмен-трансгендер бесславно завершила выступление в тяжелой атлетике с нулем. Лорел Хаббард заявила в первой попытке в рывке 120 килограммов, но не справилась со штангой. После этого последовали две неудачные попытки с весом 125 килограммов. 43-летняя Хаббард была мужчиной, но после прохождения гормональной терапии начала выступать среди женщин.