Гребцы прошли в полуфинал, а метатели – нет. Рассказываем о результатах белорусов в 11-й день ОИ в Токио

Новости Беларуси. Очередной соревновательный день Олимпийских игр в Токио закончился, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Награды нашли своих героев, а кто-то только получил право выйти в следующую стадию и надеяться на пьедестал. В числе тех, кто продолжит борьбу, есть и белорусы.

Утреннюю сессию на ура прошли наши гребцы. В предварительных заездах байдарочник Олег Юреня на километре стал первым, а женский тандем байдарочниц Марины Литвинчук и Ольги Худенко финишировал вторым. Естественно, оба экипажа выступят в полуфиналах. Они намечены на раннее утро вторника, 3 августа.

В легкой атлетике завершили отбор представительницы прыжков с шестом. Здесь мы надеялись на Ирину Жук, и она не подвела. Белоруска оказалась среди тех, кто повторно выйдет в сектор для того, чтобы разыграть медали. Квалификация была остановлена на отметке 4 метра и 55 сантиметров.

Утренняя сессия у легкоатлетов не задалась. Все трое белорусских метателей, к сожалению, покидают олимпийский сектор. Лучший показатель у Ивана Тихона – он 18-й. Но этого недостаточно для продолжения борьбы. Юрий Васильченко стал 19-м, Глеб Дударев – 27-м.

Приятный сюрприз преподнесли синхронистки. Дуэт Дарьи Кулагиной и Василины Хондошко представил произвольную программу. Судьи композицию под названием «Ведьмы» оценили 12-й суммой баллов. Следовательно, девушки прошли дальше. Оценка – 88,033 балла.

Перемещаемся на борцовский ковер. Василиса Марзалюк пробовала силы в утешении, но и там не преуспела. После неудачи в основной сетке она оступилась и в repechage. Дальше идет китаянка Чжоу Цянь – 2:1.