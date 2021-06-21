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Евро-2020. Италия вышла в 1/8 финала не пропустив ни одного гола

21 июня 2021 09:36
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Продолжается Евро-2020. В воскресенье, 20 июня, состоялось два вечерних матча третьего тура группового этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме на стадионе «Олимпико» на глазах почти 12 тысяч зрителей сборная Италии победила Уэльс 1:0. Исполнителем единственного забитого гола стал Пессина. Команда Роберто Манчини набрала 9 очков и вышла в 1/8 финала турнира. Итальянцы стали первой дружиной в истории Евро, которая смогла победить во всех играх предварительного раунда, не пропустив ни одного гола.

Евро-2020. Италия вышла в 1/8 финала не пропустив ни одного гола-1

В параллельном матче в Баку швейцарцы обыграли сборную Турции – 3:1. Точку в этой игре поставил Шачири и помог сборной Швейцарии возглавить рейтинг команд, которые занимают третьи места в группах. У команды Турции единственный гол забил Ирфан Кахведжи.

# Футбол # Маттео Пессина # Роберто Манчини # Ирфан Кахведжи # Джердан Шачири # Фотофакт

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