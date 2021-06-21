Евро-2020. Италия вышла в 1/8 финала не пропустив ни одного гола

Продолжается Евро-2020. В воскресенье, 20 июня, состоялось два вечерних матча третьего тура группового этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риме на стадионе «Олимпико» на глазах почти 12 тысяч зрителей сборная Италии победила Уэльс 1:0. Исполнителем единственного забитого гола стал Пессина. Команда Роберто Манчини набрала 9 очков и вышла в 1/8 финала турнира. Итальянцы стали первой дружиной в истории Евро, которая смогла победить во всех играх предварительного раунда, не пропустив ни одного гола.