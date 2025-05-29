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Результаты белорусских легкоатлетов на командном чемпионате и Кубке России по многоборьям

29 мая 2025 13:54
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Белорусские легкоатлеты продолжают коллекционировать медали командного чемпионата России и Кубка по многоборьям, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

К примеру, в мужском толкании ядра два места на пьедестале из трех наши. Вне конкуренции оказался Олег Томашевич. Золото принесла последняя попытка. Результат 21 метр 52 сантиметра. С серебром Евгений Бриги. В аналогичной дисциплине среди женщин чемпионкой стала Алена Дубицкая. Рядом расположилась Елена Трус. Алексей Дудинский выиграл прыжки в длину. Матвей Волков и Евгений Богуцкий стали вторыми.

# Легкая атлетика

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