Результаты белорусских легкоатлетов на командном чемпионате и Кубке России по многоборьям

Белорусские легкоатлеты продолжают коллекционировать медали командного чемпионата России и Кубка по многоборьям, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

К примеру, в мужском толкании ядра два места на пьедестале из трех наши. Вне конкуренции оказался Олег Томашевич. Золото принесла последняя попытка. Результат 21 метр 52 сантиметра. С серебром Евгений Бриги. В аналогичной дисциплине среди женщин чемпионкой стала Алена Дубицкая. Рядом расположилась Елена Трус. Алексей Дудинский выиграл прыжки в длину. Матвей Волков и Евгений Богуцкий стали вторыми.