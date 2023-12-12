Евгений Тихонцов завоевал малое серебро в рывке на Гран-при по тяжёлой атлетике в Дохе

В Дохе близится к завершению Гран-при по тяжелой атлетике. Напомним, данный старт является одним из квалификационных к предстоящей Олимпиаде в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник наша медальная копилка пополнилась второй наградой.

В весовой категории до 102 килограммов Евгений Тихонцов завоевал малое серебро в рывке. Ему покорился результат в 177 килограммов. В толчке он занял шестое место. И стал пятым в двоеборье. На помост в этой дисциплине выходил еще один белорус Сергей Шаренков. Он медальными результатами отметиться не смог. Однако показал достойную борьбу.