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Ирина Шиманович и Юлия Готовко сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии

12 декабря 2023 18:50
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Обнародована женская сетка квалификации предстоящего турнира «Большого шлема» – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович и Юлия Готовко сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии-1

Беларусь в нем представлена двумя спортсменками – Ириной Шиманович и Юлией Готовко. Яна Колодынска находится на шестой позиции в списке запасных. Напомним, в основе сейчас значатся три белоруски: Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Первый в теннисном сезоне мэйджор пройдет с 14 по 28 января 2024 года.

# Теннис # Юлия Готовко

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