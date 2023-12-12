Ирина Шиманович и Юлия Готовко сыграют в квалификации Открытого чемпионата Австралии

Беларусь в нем представлена двумя спортсменками – Ириной Шиманович и Юлией Готовко. Яна Колодынска находится на шестой позиции в списке запасных. Напомним, в основе сейчас значатся три белоруски: Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Александра Саснович. Первый в теннисном сезоне мэйджор пройдет с 14 по 28 января 2024 года.