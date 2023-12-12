Сборная Беларуси по хоккею провела заключительную тренировку перед Кубком Первого канала

В этом году сборную Беларуси возглавляет Константин Кольцов. Он временно заменяет основного наставника – Дмитрия Квартальнова. На сбор были вызваны 29 хоккеистов, все представляют клубы КХЛ. Тренер делает ставку на самых сильных игроков.

Константин Кольцов, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Хорошая молодежь подрастает. Хотелось бы увидеть еще несколько ребят, но кто-то не смог по причинам травм приехать. Все, кто собрался сейчас, мы считаем, что это сильнейшие ребята. Я думаю, с этой молодежью, которая поедет на этот турнир, мы не должны бояться ничего. Хочется увидеть креативность в зоне атаки. Понятно, что не так много тренировок у нас, но над этим будем работать, требовать от ребят.

Соперниками белорусов станут сборные хозяев «Россия-25», «Звезды и ВХЛ» и дружина из Казахстана. Кубок Первого канала – один из старейших хоккейных турниров. Это всегда теплая атмосфера и качественный хоккей. В прошлом году наша команда стала чемпионом, обыграв в серии послематчевых буллитов сборную России. В этом году цель не изменилась – вновь стать лучшими.