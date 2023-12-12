Белорусская федерация футбола подвела итоги 2023 года

Представители всех видов футбола собрались 12 декабря, чтобы определить лучших из лучших. В череде номинаций значатся как индивидуальные игроки, так и команды. Сборные Беларуси, клубные дружины и, конечно, сами футболисты – все претендуют на трофеи. «Звездный мяч» традиционно открывает новые горизонты и становится стимулом для успехов и побед.

Андрей Василевич, первый заместитель председателя АБФФ: Самая большая радость – наша национальная сборная, которая принесла нам хорошие результаты в заключительных мачтах отборочных к чемпионату Европы. К сожалению, мы потеряли математические шансы, но те четыре матча, которые мы провели, две замечательные ничьи и две победы, дают глоток свежего воздуха и большую надежду на успешный следующий сезон.

Николай Вайтюховский, директор ФК «Витебск»:

Поставили цель и ее выполнили, хотя хотели выполнить ее чуть проще и с меньшими нервными затратами. Все, что не делается, все к лучшему. Наверное, если мы все делали правильно, кто-то сверху это увидел, нет смысла выходить, чтобы как-то барахтаться. Ну, уже хотим с нашей окрепшей молодежью укрепиться и достойно выступать в высшей лиге. Хотелось бы быть в верхней половине таблицы как минимум.

Сегодня элита белорусского футбола празднует завершение сезона вместе. Однако уже в феврале будущего года специалисты займут свои рабочие места, чтобы вновь идти к вершине. Ведь получить награду почетно, но повторить успех способен не каждый.