Прямой эфир

«Могилёв» одержал победу над «Славутичем» в розыгрыше Кубка Руслана Салея

11 августа 2025 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Могилев» нанес чувствительное поражение «Славутичу» в розыгрыше Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя начало поединка на будущий разгром никак не намекало. На первый перерыв клубы отправились при счете 1:1. Во втором отрезке солировали белорусы, поразив цель трижды. Залог успеха – качественная игра в неравных составах. Лишнего подопечные Александра Матерухина реализовали дважды. Под занавес 20-ки «Славутич» попытался реанимировать интригу. Однако камбэк не случился. Под финальную сирену «Могилев» два раза поразил пустую цель. Итог – убедительная виктория 6:2.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в заключительном поединке 17 тура ЧБ по футболу
11 августа 2025 11:11

Минское «Динамо» разгромило «Торпедо» в заключительном поединке 17 тура ЧБ по футболу

Илья Ивашко успешно провёл матч второго раунда квалификации теннисного турнира WTA-50 в Греции
11 августа 2025 11:10

Илья Ивашко успешно провёл матч второго раунда квалификации теннисного турнира WTA-50 в Греции

Белоруска одержала победу на международном турнире по шахматам в Венгрии
11 августа 2025 11:09

Белоруска одержала победу на международном турнире по шахматам в Венгрии