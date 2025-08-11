«Могилёв» одержал победу над «Славутичем» в розыгрыше Кубка Руслана Салея

«Могилев» нанес чувствительное поражение «Славутичу» в розыгрыше Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя начало поединка на будущий разгром никак не намекало. На первый перерыв клубы отправились при счете 1:1. Во втором отрезке солировали белорусы, поразив цель трижды. Залог успеха – качественная игра в неравных составах. Лишнего подопечные Александра Матерухина реализовали дважды. Под занавес 20-ки «Славутич» попытался реанимировать интригу. Однако камбэк не случился. Под финальную сирену «Могилев» два раза поразил пустую цель. Итог – убедительная виктория 6:2.