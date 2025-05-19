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«МЛ Витебск» обыграл БАТЭ в заключительном поединке 9-го тура ЧБ по футболу

19 мая 2025 11:49
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«МЛ Витебск» обыграл БАТЭ в заключительном поединке 9-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Точный удар нанес Никита Глушков. На 31-й Арсений Скопец соорудил автогол. Во втором тайме Александр Свирепа намекнул на возможный камбэк борисовчан. Но больше цифры на табло не менялись. Победа позволила новичку высшей лиги укрепиться на вершине турнирной таблице. 

Вторым идет брестское «Динамо». Третью позицию делят «Славия» и действующий чемпион.

# Футбол Беларуси

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