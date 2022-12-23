Арина Соболенко уступила первой ракетке мира польке Иге Швёнтек

Арина Соболенко продолжает свое выступление на выставочном турнире в Дубае. 23 декабря в расписании белоруски значился одиночный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперница принципиальная – первая ракетка мира Ига Швентек. К сожалению, победа осталась за польской теннисисткой. Она оказалась сильнее – 6:1, 6:3.

Напомним, Арина Соболенко входит в состав команды «Соколы». По итогам трех состязательных дней коллектив идет на 2-м месте в турнирной таблице.