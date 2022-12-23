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Арина Соболенко уступила первой ракетке мира польке Иге Швёнтек

23 декабря 2022 21:30
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Арина Соболенко продолжает свое выступление на выставочном турнире в Дубае. 23 декабря в расписании белоруски значился одиночный матч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко уступила первой ракетке мира польке Иге Швёнтек-1

Соперница принципиальная – первая ракетка мира Ига Швентек. К сожалению, победа осталась за польской теннисисткой. Она оказалась сильнее – 6:1, 6:3.

Напомним, Арина Соболенко входит в состав команды «Соколы». По итогам трех состязательных дней коллектив идет на 2-м месте в турнирной таблице.

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# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Фотофакт

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