«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках

Новости Беларуси. 12 августа в Крупках торжественно открыли спортивную площадку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это очередной многофункциональный объект в рамках проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех».

Площадка находится на базе средней школы № 3, которая расположена в новом микрорайоне города. Поэтому приток желающих укрепить свое здоровье и заняться физическими упражнениями на свежем воздухе практически обеспечен. Многофункциональный комплекс гармонично дополнил существующую инфраструктуру. Здесь расположены спортивные тренажеры для разных групп мышц, а также кольца для игры в баскетбол. Площадка рассчитана на детей и взрослых, а также людей с ограниченными возможностями.

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:

Это действительно значимый объект для таких городов, как Крупки. Небольшой город, всегда хочется, чтобы люди начинали и занимались спортом. Поэтому строительство площадки для нас – это знаковое событие.

Елена Бомберова, директор средней школы № 3 г. Крупки:

Она многофункциональная, она говорит уже сама за себя. Здесь будут проходить и уроки физической культуры и спорта, и факультатив, который обязателен. И все детки ходят сюда с удовольствием на час здоровья и спорта. Также к нам приходят ребята из ФОКа заниматься на нашу площадку. Ребята из других учреждений образования, из учреждений образования города Крупок. Она открыта для всех.