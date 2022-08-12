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«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках

12 августа 2022 19:33
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Новости Беларуси. 12 августа в Крупках торжественно открыли спортивную площадку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это очередной многофункциональный объект в рамках проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех».

«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках-1

Площадка находится на базе средней школы № 3, которая расположена в новом микрорайоне города. Поэтому приток желающих укрепить свое здоровье и заняться физическими упражнениями на свежем воздухе практически обеспечен. Многофункциональный комплекс гармонично дополнил существующую инфраструктуру. Здесь расположены спортивные тренажеры для разных групп мышц, а также кольца для игры в баскетбол. Площадка рассчитана на детей и взрослых, а также людей с ограниченными возможностями.

«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках-4

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Это действительно значимый объект для таких городов, как Крупки. Небольшой город, всегда хочется, чтобы люди начинали и занимались спортом. Поэтому строительство площадки для нас это знаковое событие.

«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках-7

Елена Бомберова, директор средней школы № 3 г. Крупки:
Она многофункциональная, она говорит уже сама за себя. Здесь будут проходить и уроки физической культуры и спорта, и факультатив, который обязателен. И все детки ходят сюда с удовольствием на час здоровья и спорта. Также к нам приходят ребята из ФОКа заниматься на нашу площадку. Ребята из других учреждений образования, из учреждений образования города Крупок. Она открыта для всех.

«Это знаковое событие». Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную площадку в Крупках-10

Всего в рамках проекта «Спорт для всех» во всех районах Минской области планируются к открытию 23 спортивные площадки.

# Государственная политика в области спорта # Анатолий Козел # Елена Бомберова # Фотофакт

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