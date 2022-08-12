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Хоккей. Пинские «Ястребы» стали обладателями Кубка Цыплакова

12 августа 2022 19:29
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Новости Беларуси. Завершился финальный матч Кубка Цыплакова. В поединке за трофей «Ястребы» при неистовой поддержке родных трибун одолели «Белсталь» и стали триумфаторами турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Пинские «Ястребы» стали обладателями Кубка Цыплакова-1

Итоговый счет 5:3 в пользу хоккеистов из Пинска. Матч получился богатым на эмоции и заброшенные шайбы. Упорная борьба велась до последних минут. По ходу поединка команды не раз огорчали друг друга, не позволяя кому-либо долго лидировать в противостоянии, однако во второй половине третьего периода хозяева оказались понадежнее. На пути к главной, титульной дуэли фарм-клуб «Шахтера» обыграл сборную U17, «Юниор» и «Динамо-Шинник». 12 августа поддержать любимую команду собралась вся арена, билеты были распроданы за сутки.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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