Хоккей. Пинские «Ястребы» стали обладателями Кубка Цыплакова

Итоговый счет 5:3 в пользу хоккеистов из Пинска. Матч получился богатым на эмоции и заброшенные шайбы. Упорная борьба велась до последних минут. По ходу поединка команды не раз огорчали друг друга, не позволяя кому-либо долго лидировать в противостоянии, однако во второй половине третьего периода хозяева оказались понадежнее. На пути к главной, титульной дуэли фарм-клуб «Шахтера» обыграл сборную U17, «Юниор» и «Динамо-Шинник». 12 августа поддержать любимую команду собралась вся арена, билеты были распроданы за сутки.