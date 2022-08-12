Футболисты «Торпедо-БелАЗ» сенсационно обыграли «Энергетик-БГУ»

В Гродно между собой сыграли «Неман» и «Слуцк». Команды в турнирной таблице находятся на границе топ-10. В пассиве «сахарных» два поражения подряд. Гродненцы также не могут похвастаться положительной статистикой. Они не одерживали викторию уже четыре встречи кряду. Итоговый счет 1:0 в пользу «Немана». Ранее свой матч завершили «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ». Жодинцы дома сенсационно разгромили минчан со счетом 4:0.