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Футболисты «Торпедо-БелАЗ» сенсационно обыграли «Энергетик-БГУ»

12 августа 2022 19:31
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Новости Беларуси. Стартовал 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В программе вечера пятницы, 12 августа, два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Торпедо-БелАЗ» сенсационно обыграли «Энергетик-БГУ»-1

В Гродно между собой сыграли «Неман» и «Слуцк». Команды в турнирной таблице находятся на границе топ-10. В пассиве «сахарных» два поражения подряд. Гродненцы также не могут похвастаться положительной статистикой. Они не одерживали викторию уже четыре встречи кряду. Итоговый счет 1:0 в пользу «Немана». Ранее свой матч завершили «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ». Жодинцы дома сенсационно разгромили минчан со счетом 4:0.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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