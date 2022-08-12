В Минске стартовал международный турнир по гандболу «Кубок Дружбы-2022»

Новости Беларуси. В столичном Доме гандбола стартовал международный турнир «Кубок Дружбы – 2022». В соревнованиях принимают участие четыре команды – «БНТУ-БелАЗ», молодежная сборная Беларуси до 18 лет, а также два состава молодежной сборной России аналогичного возраста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У единственной взрослой команды на этом турнире, «БНТУ-БелАЗ», статус серебряного призера национального чемпионата. Дружина в период межсезонья нуждается в добротном спарринге. Такие же задачи стоят и перед молодежными командами Беларуси и России. Сборные проводят учебно-тренировочные мероприятия и завершают свою работу контрольными поединками.

Российская молодежка входит в число мировых лидеров. На этом турнире у россиянок задействованы два состава. В стартовом матче первый состав выиграл у второго со счетом 27:25. В белорусском противостоянии «БНТУ-БелАЗ» одержал победу над командой девушек до 18 лет – 33:22.