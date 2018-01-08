Дакар-2018. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли

Новости Беларуси. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток юбилейного ралли «Дакар» и финишировали в первой семерке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток юбилейного ралли «Дакар» и финишировали в первой семерке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Закольцованный маршрут около перуанского города Писко проходил по огромным дюнам с острыми камнями. Многие экипажи застряли в песках или столкнулись с техническими проблемами.
Белорусы отработали чисто.
В итоге молодой пилот Алексей Вишневский показал шестое время, а Сергей Вязович оказался седьмым.