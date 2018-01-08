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Дакар-2018. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли

08 января 2018 16:40
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Новости Беларуси. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток юбилейного ралли «Дакар» и финишировали в первой семерке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дакар-2018. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли-1

Закольцованный маршрут около перуанского города Писко проходил по огромным дюнам с острыми камнями. Многие экипажи застряли в песках или столкнулись с техническими проблемами.

Дакар-2018. Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли-4

Белорусы отработали чисто.

В итоге молодой пилот Алексей Вишневский показал шестое время, а Сергей Вязович оказался седьмым.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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