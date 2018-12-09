«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске

Новости Беларуси. 9 тон 24 килограмма в толчке двумя гирями за 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир по воркауту «Сила братства» уже во второй раз прошел в столице.
Новости Беларуси. 9 тон 24 килограмма в толчке двумя гирями за 8 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Турнир по воркауту «Сила братства» уже во второй раз прошел в столице.
Сильнейшие атлеты из разных регионов Беларуси сразились за звание лучшего. Кстати, в 2018 году в турнире появились и номинации для девушек.
Валерия Куксёнок, воркаутер:
Воркаутом я уже занимаюсь 5 лет. В первую очередь, это, конечно, способ поддерживать себя в форме. Во вторую очередь, это способ реализовать себя, показать, что ты умеешь.
Сергей Гамаюнов, воркаутер:
Я занимаюсь меньше года, это мой первый турнир. Сейчас это стало полностью моей жизнью.
Николай Кайтан, председатель Белорусской федерации гиревого спорта:
Мы представляем наш вид спорта, рассказываем о нем, показываем. Может, кто-то увлечется, кто-то заинтересуется.
У нас есть большие традиции, огромный опыт в проведении соревнований. Ну и для молодежи это может быть интересным, потому что сейчас есть определенный дефицит во всех видах спорта.
Здесь сила решает всё. Эстафета по гиревому спорту, индивидуальный фристайл, подтягивание с дополнительным весом 24 килограмма и двоеборье. Такой турнир среди единомышленников уже стал доброй традицией.