Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси

Новости Беларуси. Женский Кубок Беларуси по волейболу нашел своего обладателя. В нынешнем сезоне трофей выиграли спортсменки брестского «Прибужья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче они обыграли «Минчанку» – 3:0.
Новости Беларуси. Женский Кубок Беларуси по волейболу нашел своего обладателя. В нынешнем сезоне трофей выиграли спортсменки брестского «Прибужья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче они обыграли «Минчанку» – 3:0.
До медалей турнира добралась еще одна женская команда системы волейбольного клуба «Минск». Бронзовые награды завоевали девушки из «Минчанки-2», которые обыграли команду «Коммунальник» – 3:1. И это хорошее достижение для молодежного коллектива. Дружина впервые вошла в тройку призеров Кубка страны.
Полина Куликова, игрок волейбольной команды «Минчанка-2»:
Мы для этого результата работали, мы к нему шли, считали его реальным для нас. Так как у нас первым соперником была наша основная команда «Минчанка». Конечно, мы настраивались победить и «Минчанку», но сложилось так, что третьи. Мы рады этому результату.
Теперь «Минчанка-2» сконцентрируется на чемпионате страны. А их старшие одноклубницы продолжат борьбу в российской Суперлиге. Обладатель кубка Беларуси среди мужских команд определится 24 декабря.
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