Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси

До медалей турнира добралась еще одна женская команда системы волейбольного клуба «Минск». Бронзовые награды завоевали девушки из «Минчанки-2», которые обыграли команду «Коммунальник» – 3:1. И это хорошее достижение для молодежного коллектива. Дружина впервые вошла в тройку призеров Кубка страны.

Полина Куликова, игрок волейбольной команды «Минчанка-2»:

Мы для этого результата работали, мы к нему шли, считали его реальным для нас. Так как у нас первым соперником была наша основная команда «Минчанка». Конечно, мы настраивались победить и «Минчанку», но сложилось так, что третьи. Мы рады этому результату.