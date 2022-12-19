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Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси

19 декабря 2022 21:36
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Новости Беларуси. Женский Кубок Беларуси по волейболу нашел своего обладателя. В нынешнем сезоне трофей выиграли спортсменки брестского «Прибужья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче они обыграли «Минчанку» – 3:0.

Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси-1

До медалей турнира добралась еще одна женская команда системы волейбольного клуба «Минск». Бронзовые награды завоевали девушки из «Минчанки-2», которые обыграли команду «Коммунальник» – 3:1. И это хорошее достижение для молодежного коллектива. Дружина впервые вошла в тройку призеров Кубка страны.

Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси-4

Полина Куликова, игрок волейбольной команды «Минчанка-2»:
Мы для этого результата работали, мы к нему шли, считали его реальным для нас. Так как у нас первым соперником была наша основная команда «Минчанка». Конечно, мы настраивались победить и «Минчанку», но сложилось так, что третьи. Мы рады этому результату.

Волейбольная «Минчанка-2» впервые вошла в тройку призёров на Кубке Беларуси-7

Теперь «Минчанка-2» сконцентрируется на чемпионате страны. А их старшие одноклубницы продолжат борьбу в российской Суперлиге. Обладатель кубка Беларуси среди мужских команд определится 24 декабря.

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# Волейбол # Полина Куликова # Фотофакт

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