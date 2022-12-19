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Минское «Динамо» уступило ЦСКА в КХЛ

19 декабря 2022 21:29
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В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд. В домашнем матче «зубры» уступили ЦСКА с итоговым счетом 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило ЦСКА в КХЛ-1

Первый период остался безголевым. А во втором минчане сумели открыть цифры на табло – гостей огорчил Павел Варфоломеев. Однако удержать или увеличить преимущество не получилось. За одну секунду до окончания второй 20-минутки «динамовцы» пропустили. А в третьем отрезке «армейцы» отправили в минские ворота еще 4 шайбы. Дальше подопечные Вудкрофта сыграют на выезде. В четверг, 22 декабря, они встретятся с одноклубниками из Москвы.

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# Хоккей # Павел Варфоломеев # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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