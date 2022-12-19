Минское «Динамо» уступило ЦСКА в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд. В домашнем матче «зубры» уступили ЦСКА с итоговым счетом 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период остался безголевым. А во втором минчане сумели открыть цифры на табло – гостей огорчил Павел Варфоломеев. Однако удержать или увеличить преимущество не получилось. За одну секунду до окончания второй 20-минутки «динамовцы» пропустили. А в третьем отрезке «армейцы» отправили в минские ворота еще 4 шайбы. Дальше подопечные Вудкрофта сыграют на выезде. В четверг, 22 декабря, они встретятся с одноклубниками из Москвы.