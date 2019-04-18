«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр

Новости Беларуси. Алексей Ягудин стал звездным послом вторых Европейских игр. Сертификат олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира по фигурному катанию был вручен 18 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Алексей Ягудин стал звездным послом вторых Европейских игр. Сертификат олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира по фигурному катанию был вручен 18 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также команду именитых амбассадоров пополнил представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.
Лисёнок Лесик представил новый промо-ролик ко II Европейским играм
Алексей Ягудин, помимо продвижения идей главного мультифорума континента, предлагает не забывать и о массовом спорте.
В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр
Алексей Ягудин, звёздный посол II Европейских игр 2019 года:
Если мы сейчас говорим о II Европейских играх – это спорт высших достижений. Но, говоря об этом спорте, не нужно забывать, что есть спорт под названием физкультура. И если человек не хочет профессионально заниматься спортом, он все равно должен что-то делать для того, чтобы быть хорошим примером для других, для общества и для своих детей в первую очередь.
Напомним, информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» нацелен на продвижение мультифорума как в Беларуси, так и за рубежом. В команде – деятели спорта, искусства и культуры. В статусе послов уже Дарья Домрачева, братья Запашные, Александр Медведь, Александр Богданович, Ольга Мазуренок и многие другие.