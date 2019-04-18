«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр

Алексей Ягудин, звёздный посол II Европейских игр 2019 года:

Если мы сейчас говорим о II Европейских играх – это спорт высших достижений. Но, говоря об этом спорте, не нужно забывать, что есть спорт под названием физкультура. И если человек не хочет профессионально заниматься спортом, он все равно должен что-то делать для того, чтобы быть хорошим примером для других, для общества и для своих детей в первую очередь.