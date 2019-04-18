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«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр

18 апреля 2019 17:03
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Новости Беларуси. Алексей Ягудин стал звездным послом вторых Европейских игр. Сертификат олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира по фигурному катанию был вручен 18 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр-1

Также команду именитых амбассадоров пополнил представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Лисёнок Лесик представил новый промо-ролик ко II Европейским играм

«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр-4

Алексей Ягудин, помимо продвижения идей главного мультифорума континента, предлагает не забывать и о массовом спорте. 

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр-7

Алексей Ягудин, звёздный посол II Европейских игр 2019 года:
Если мы сейчас говорим о II Европейских играх это спорт высших достижений. Но, говоря об этом спорте, не нужно забывать, что есть спорт под названием физкультура. И если человек не хочет профессионально заниматься спортом, он все равно должен что-то делать для того, чтобы быть хорошим примером для других, для общества и для своих детей в первую очередь.

«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр-10

Напомним, информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» нацелен на продвижение мультифорума как в Беларуси, так и за рубежом. В команде – деятели спорта, искусства и культуры. В статусе послов уже Дарья Домрачева, братья Запашные, Александр Медведь, Александр Богданович, Ольга Мазуренок и многие другие.

«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр-13

«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр-15

# Европейские игры # Алексей Ягудин # Фотофакт

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