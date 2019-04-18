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«Мальчиками для битья мы не будем». Сборная Беларуси по хоккею на траве продолжит борьбу за олимпийские лицензии в Токио

18 апреля 2019 09:33
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве продолжит борьбу за олимпийские лицензии в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди второй тур отбора, который пройдет в Малайзии с 26 апреля по 4 мая.

«Мальчиками для битья мы не будем». Сборная Беларуси по хоккею на траве продолжит борьбу за олимпийские лицензии в Токио-1

Напомним, на главный старт четырехлетия напрямую попадают чемпионы всех континентов, а за олимпийский трофей ведут борьбу 12 сильнейших дружин мира. В третий, заключительный отборочный тур, проходят две лучшие команды из восьми квартетов.

«Мальчиками для битья мы не будем». Сборная Беларуси по хоккею на траве продолжит борьбу за олимпийские лицензии в Токио-4

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Мы были в резерве. По лучшему результату мы попали Малайзию. Это уже даст рейтинг нашей национальной команде, а также игровую практику. Я уверен, что мальчиками для битья мы там не будем.

В группе с белорусами значатся Австрия, Уэльс и Канада. В стартовой игре 26 апреля наши парни скрестят клюшки с более рейтинговыми австрийцами.

«Мальчиками для битья мы не будем». Сборная Беларуси по хоккею на траве продолжит борьбу за олимпийские лицензии в Токио-7

# Хоккей Беларуси # Александр Екименко # Фотофакт

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