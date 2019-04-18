Мелитина Станюта: Если бы Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня стимулом остаться ещё на год

Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта принесла в медальную копилку Беларуси наибольшее количество наград на Бакинском мультифоруме. Спустя четыре года на вторых Европейских играх, которые примет Минск этим летом, прима вошла в команду факелоносцев. Она так же станет участницей и минского мультифорума, но в новом амплуа. В интервью Юлии Силипицкой гимнастка рассказала о том, что если бы Минск принял Европейские игры в 2017 году, она бы рассмотрела возможность завершить карьеру после мультифорума. Полную версию беседы смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье 21 апреля.

«Мы к каждому старту подходили, как будто он самый главный» Мелитина Станюта:

Что в голове? Очень хороший вопрос – о чем я думала. У меня были тысячи выступлений. Да, Европейские игры – это были знаковые в моей жизни соревнования. Но поверьте, наверное, столько соревнований, сколько в художественной гимнастике, наверное, нет (ни в каком виде спорта – прим. ред.). И ни к одному из них я не подходила: «Ну, это Европейские игры, это нужно совсем подготовиться, а это этап Кубка мира – ну, наверное нет». Такого не было. Мы к каждому старту подходили, как будто он самый главный и последний. «Беларусь вперед» всегда говорили, наверное. Всегда ты слышишь с трибун. Ну и потом, конечно, конкретно идет имя. Это уже как Беларусь – в принципе давай на всех Европейских играх, спускаясь в художественную гимнастику, сужаясь – Мелита, давай.



Источник фото: instagram.com/melitinastaniouta

«20 лет спорта позади. Это очень много для художественной гимнастики. Плюс травмы» Если бы получилось так, что Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня, наверное, стимулом остаться еще на год. 20 лет спорта позади. Огромное количество чемпионатов мира и Европы, два олимпийских цикла – это очень много для художественной гимнастики. Плюс травмы, которые вставала, и болит, и болит, и болит. И сейчас болит. Самое такое, что и сейчас болит.

«Я иду и думаю: здорово, что меня так поддерживают уже, а я еще не выступила» То, что соревнования будут проходить в «Минск-Арене», а не во Дворце художественной гимнастики – это просто правильно. Во Дворце художественной гимнастики нет трибун для проведения таких больших чемпионатов. Нужны ли гимнасткам поддержка, крики, оры с многочисленных трибун? Каждому свое. Мне были нужны. Мне нужно чувствовать, что меня поддерживают. Особенно вспоминая чемпионаты Европы в Минске. Я помню, что «на площадку приглашается Мелитина Станюта», и взрываются просто трибуны. Я иду и думаю: здорово, что меня так поддерживают уже, а я еще не выступила.