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Международную ассоциацию спортивного зимнего плавания создают в Беларуси

18 апреля 2019 09:28
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С 12 по 14 апреля Минск снова собрал любителей экстремальных заплывов. В столице проходил открытый Чемпионат Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок» сезона 2018/2019.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель в абсолютном зачёте Кубка Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок» сезона 2018/2019 – Елена Ботяновская, победитель в абсолютном зачёте Кубка Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок» сезона 2018/2019 – Станислав Шумяков и председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания – Владимир Шульган.

Международную ассоциацию спортивного зимнего плавания создают в Беларуси-1

Расскажите о последних новостях федерации.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания:
Мы недавно, на этой неделе подали документы в Министерство юстиции Республики Беларусь на регистрацию Международной ассоциации спортивного зимнего плавания. Учредителями её выступили Федерация зимнего плавания России и наша белорусская федерация. Штаб-квартира будет в Минске. Дальше будем подтягивать через вот эту структуру, будем подтягивать создание федеральных федераций у наших соседей: Польши, России, и будем расширяться, и выходить там через десяток лет на Олимпийские игры.

Международную ассоциацию спортивного зимнего плавания создают в Беларуси-4

# Плавание # Владимир Шульган # Фотофакт

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