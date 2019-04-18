Международную ассоциацию спортивного зимнего плавания создают в Беларуси

С 12 по 14 апреля Минск снова собрал любителей экстремальных заплывов. В столице проходил открытый Чемпионат Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок» сезона 2018/2019.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель в абсолютном зачёте Кубка Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок» сезона 2018/2019 – Елена Ботяновская, победитель в абсолютном зачёте Кубка Беларуси и города Минска по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Кубок» сезона 2018/2019 – Станислав Шумяков и председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания – Владимир Шульган.