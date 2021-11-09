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«Это шанс показать себя». Что говорят о сборах в Минске самые молодые хоккеисты национальной команды Беларуси?

09 ноября 2021 16:26
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к международному турниру, который пройдет в Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

«Это шанс показать себя». Что говорят о сборах в Минске самые молодые хоккеисты национальной команды Беларуси?-1

Тренерский штаб команды вызвал на сбор сразу 30 спортсменов. Возможность проявить себя получили довольно много новичков. Как отмечалось, главная задача кэмпа – просмотреть как можно больше молодых игроков. Это необходимо, чтобы понимать, с кем именно можно будет идти к майскому чемпионату мира.  

«Это шанс показать себя». Что говорят о сборах в Минске самые молодые хоккеисты национальной команды Беларуси?-4

В ростер нашей дружины попали 3 вратаря, 12 защитников и 15 нападающих. Сбор в «Минск-Арене» продлится в течение двух дней, после чего хоккеисты возьмут курс на Словению, где и выступят на «Турнире четырех наций». Оппонентами (кроме хозяев) будут команды Австрии и Франции.  

«Это шанс показать себя». Что говорят о сборах в Минске самые молодые хоккеисты национальной команды Беларуси?-7



Нассер Субхи, игрок сборной Беларуси по хоккею:  
Много знакомых лиц из Экстралиги, УХЛ. В раздевалке пока ничего такого. Музычку слушаем, подготавливаемся к первым тренировкам. Во-первых, это шанс показать, проявить себя на международном уровне. Естественно, нас будут смотреть и уже дальше двигаться вперед. Нужно доказывать, столько крутых парней. Главное, не затеряться и быть уверенным в себе, своих силах.  

# Хоккей Беларуси # Нассер Субхи # Фотофакт

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