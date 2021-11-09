«Это шанс показать себя». Что говорят о сборах в Минске самые молодые хоккеисты национальной команды Беларуси?

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею начала подготовку к международному турниру, который пройдет в Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренерский штаб команды вызвал на сбор сразу 30 спортсменов. Возможность проявить себя получили довольно много новичков. Как отмечалось, главная задача кэмпа – просмотреть как можно больше молодых игроков. Это необходимо, чтобы понимать, с кем именно можно будет идти к майскому чемпионату мира.

В ростер нашей дружины попали 3 вратаря, 12 защитников и 15 нападающих. Сбор в «Минск-Арене» продлится в течение двух дней, после чего хоккеисты возьмут курс на Словению, где и выступят на «Турнире четырех наций». Оппонентами (кроме хозяев) будут команды Австрии и Франции.