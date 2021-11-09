Стартовало голосование болельщиков за участников матча звёзд КХЛ. Как это можно сделать?

Свой выбор можно будет сделать на сайте «всех звезд» до 21 ноября. Окончательные составы станут известны 14 декабря. В 2022 году концепция этого матча изменится: по ходу уикэнда будет проведен мини-турнир между командами России, Северной Америки, Скандинавии и Евразии, на попадание в дружину которой претендуют и хоккеисты из минского «Динамо». Каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Всего для участия в матче будет выбрано 44 человека.