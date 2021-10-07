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Это пятая победа подряд. Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ

07 октября 2021 20:39
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Новости Беларуси. В регулярном чемпионате КХЛ у белорусов продолжается выездной вояж. После победы над «Ак Барсом» «зубры» отправились в Нижнекамск к «Нефтехимику», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Это пятая победа подряд. Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ-1

Минчане открыли счет уже на третьей минуте. Шайбу на свой счет записал Илья Усов, а спустя некоторое время Илья Шинкевич увеличил разрыв. Но в конце первой 20-минутки «зубры» упустили инициативу и пропустили. Во втором тайме хоккеисты порадовали упорной и напряженной борьбой, уходя на последний перерыв со счетом 3:2 – в пользу гостей.  

В основное время выявить сильнейшего командам не удалось, а в овертайме подопечные Крэйга Вудкрофта благодаря шайбе Кемпе Марио смогли завершить противостояние в свою пользу. Итоговый счет – 4:3. Белорусы продолжили беспроигрышную серию. Теперь в их активе пять побед подряд.  

# Хоккей Беларуси # Илья Усов # Крэйг Вудкрофт # Марио Кемпе # Фотофакт

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