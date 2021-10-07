Это пятая победа подряд. Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. В регулярном чемпионате КХЛ у белорусов продолжается выездной вояж. После победы над «Ак Барсом» «зубры» отправились в Нижнекамск к «Нефтехимику», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане открыли счет уже на третьей минуте. Шайбу на свой счет записал Илья Усов, а спустя некоторое время Илья Шинкевич увеличил разрыв. Но в конце первой 20-минутки «зубры» упустили инициативу и пропустили. Во втором тайме хоккеисты порадовали упорной и напряженной борьбой, уходя на последний перерыв со счетом 3:2 – в пользу гостей.

В основное время выявить сильнейшего командам не удалось, а в овертайме подопечные Крэйга Вудкрофта благодаря шайбе Кемпе Марио смогли завершить противостояние в свою пользу. Итоговый счет – 4:3. Белорусы продолжили беспроигрышную серию. Теперь в их активе пять побед подряд.