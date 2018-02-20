«Это огромный удар и по репутации, и по карьере». Официальный комментарий Крушельницкого

Александр Крушельницкий: Хочу извиниться перед своими партнёрами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала.

Как сообщает Федерация керлинга России со ссылкой на Александра Крушельницкого, спортсмен приносит извинения перед коллегами и болельщиками.

Спортсмен утверждает, что ни разу за всю свою карьеру не принимал запрещенные препараты и не вел борьбу нечестными способами.

Александр Крушельницкий:

Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере.

По словам керлингиста, использовать допинг накануне ОИ – занятие, лишенное здравого смысла. Крушельницкий, как никто другой, заинтересован в проведении расследования для выяснения причин случившегося.

Читайте также:

Положительная допинг-проба Крушельницкого: официальное заявление ОКР

CAS завёл дело в отношении бронзового призёра Александра Крушельницкого из России

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова