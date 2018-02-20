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«Это огромный удар и по репутации, и по карьере». Официальный комментарий Крушельницкого

20 февраля 2018 15:51
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Новости России. Александр Крушельницкий впервые прокомментировал положительную допинг-пробу. 20 февраля стало официально известно, что в допинг-пробе «Б» спортсмена обнаружен мельдоний.  

Как сообщает Федерация керлинга России со ссылкой на Александра Крушельницкого, спортсмен приносит извинения перед коллегами и болельщиками.  

Александр Крушельницкий:  
Хочу извиниться перед своими партнёрами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Мне очень жаль, что историческая победа российского кёрлинга стала сейчас предметом допингового скандала.  

«Это огромный удар и по репутации, и по карьере». Официальный комментарий Крушельницкого-1

Спортсмен утверждает, что ни разу за всю свою карьеру не принимал запрещенные препараты и не вел борьбу нечестными способами.  

Александр Крушельницкий:  
Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил. Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере.  

По словам керлингиста, использовать допинг накануне ОИ – занятие, лишенное здравого смысла. Крушельницкий, как никто другой, заинтересован в проведении расследования для выяснения причин случившегося.     

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# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Александр Крушельницкий # Анастасия Брызгалова

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