Официально: в допинг-пробе «Б» кёрлингиста Крушельницкого обнаружен мельдоний

Делегация «Олимпийских спортсменов из России» официально подтвердила, что в допинг-пробе «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.
Как сообщает сайт ОКР, эта допинг-проба была вскрыта 19 февраля. Она оказалась положительной и подтвердила наличие препарата в организме.
Делегация сожалеет по факту инцидента и не знает, как мельдоний мог попасть в организм атлета.
Эффект от данного препарата может быть достигнут при регулярном использовании, а метаболиты фиксируются в организме около 9 месяцев со дня окончания приема.
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Обнаруженное количество мельдония говорит об однократном употреблении препарата, которое является бессмысленным для какого-либо терапевтического воздействия на организм.
Проба Крушельницкого до ОИ – 22 января – и все предыдущие были чистыми. Факт системного употребления не подтверждается.
ОКР проведет всестороннее расследование случившегося.
Официальное заявление делегации ОСР:
Отдельно хотим подчеркнуть, что за последние годы в России проделана огромная работа по формированию принципиально новой системы борьбы с допингом в тесном взаимодействии с ВАДА и МОК. Наши спортсмены регулярно и гораздо чаще остальных сдают допинг-тесты. При этом положительные пробы, как в случае с нынешним инцидентом, носят сугубо единичный, индивидуальный характер.
Напомним, что бронзовая медаль Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой на ОИ – это первая олимпийская награда России в кёрлинге.