Официально: в допинг-пробе «Б» кёрлингиста Крушельницкого обнаружен мельдоний

Делегация «Олимпийских спортсменов из России» официально подтвердила, что в допинг-пробе «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

Как сообщает сайт ОКР, эта допинг-проба была вскрыта 19 февраля. Она оказалась положительной и подтвердила наличие препарата в организме.

Делегация сожалеет по факту инцидента и не знает, как мельдоний мог попасть в организм атлета.

Эффект от данного препарата может быть достигнут при регулярном использовании, а метаболиты фиксируются в организме около 9 месяцев со дня окончания приема.

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