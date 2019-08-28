Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»

Новости Беларуси. Минская «Юность» одержала вторую победу в чемпионате Беларуси по хоккею. Накануне команда Михаила Захарова на домашнем льду встречалась с «Лидой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева начали не слишком активно – в первом периоде забросили всего одну шайбу, но зато добавили по ходу встречи. Итог матча – 8:0 в пользу «Юности». По три результативных балла на счету Колготина и Мицкевича. Двумя шайбами отметился Парфеевец.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Хороший матч сыграли мы, настраивались на соперников. Много забили, конечно. Старт очень неплохой. Давно мы так не стартовали хорошо. Как говорится, 10 забили, ноль пропустили. Такой хороший результат.

Впереди Лига чемпионов. Серьезный соперник нас ждет, будем готовиться.

А вот результат другого вчерашнего матча удивил: «Неман» на выезде проиграл «Могилеву».