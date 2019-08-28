Прямой эфир

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»

28 августа 2019 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минская «Юность» одержала вторую победу в чемпионате Беларуси по хоккею. Накануне команда Михаила Захарова на домашнем льду встречалась с «Лидой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»-1

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»-3

Хозяева начали не слишком активно – в первом периоде забросили всего одну шайбу, но зато добавили по ходу встречи. Итог матча – 8:0 в пользу «Юности». По три результативных балла на счету Колготина и Мицкевича. Двумя шайбами отметился Парфеевец.

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»-6

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Хороший матч сыграли мы, настраивались на соперников. Много забили, конечно. Старт очень неплохой. Давно мы так не стартовали хорошо. Как говорится, 10 забили, ноль пропустили. Такой хороший результат.

Впереди Лига чемпионов. Серьезный соперник нас ждет, будем готовиться.

А вот результат другого вчерашнего матча удивил: «Неман» на выезде проиграл «Могилеву».

Захаров о победе «Юности» над «Лидой»: «Много забили, старт очень неплохой»-9

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»
27 августа 2019 20:48

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»

27 августа в рамках чемпионата Беларуси по хоккею «Юностью» сыграет с «Лидой», а «Могилёв» – с «Неманом»
27 августа 2019 12:48

27 августа в рамках чемпионата Беларуси по хоккею «Юностью» сыграет с «Лидой», а «Могилёв» – с «Неманом»

Валентин Шантарович после ЧМ в Сегеде: «Молодёжь, которая сейчас пришла, – это молодёжь со стержнем»
27 августа 2019 09:28

Валентин Шантарович после ЧМ в Сегеде: «Молодёжь, которая сейчас пришла, – это молодёжь со стержнем»