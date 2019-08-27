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Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»

27 августа 2019 20:48
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Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до легкоатлетического матча Европа - США. 27 августа организаторы турнира приветствовали представителей дипломатических миссий, а также поделились новыми техническими подробностями соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»-1

Так, стало известно, что на матче будут представлены 37 видов программы, среди которых все беговые дисциплины до 3 тысяч метров, все прыжковые и все метательные виды.

Начнется матчевая встреча прыжками с шестом у женщин. Для динамичности соревнований в каждом виде будут выступать восемь атлетов: по четыре от команды. Всего же каждый континент представят 177 человек.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»-4

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы уже имеем списки команд, сборных Европы и США. Это легкая атлетика самого высшего сорта и качества, потому что едут олимпийские чемпионы, едут рекордсмены мира, едут лидеры сезона, европейского листа, мирового листа. Другими словами, в программе матча мы увидим, можно сказать, олимпийские финалы, которые по своей зрелищности не уступают любым событиям спортивным, которые были в истории нашей страны. Наверное, где-то может будет такой эксклюзив, который еще десятилетия будут обсуждать.

Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»-7

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9 и 10 сентября. Помимо звездных иностранных легкоатлетов белорусские болельщики смогут увидеть и отечественных спортсменов. Сразу 10 наших легкоатлетов выступят за команду Европы.

Вадим Девятовский:
Поверьте, по уровню результатов наши спортсмены не должны затеряться. Такие спортсмены, как Татьяна Холодович, Анастасия Мирончикова-Иванова, Максим Недосеков, Набоков Дмитрий, Карина Таран наша 2 метра прыгнула и другие. Это, в принципе, лидеры мировых топ-листов. Верим, что в своих видах они порадуют белорусских болельщиков на стадионе «Динамо».

Для зарубежных обладателей аккредитаций и билетов с 1 по 15 сентября будет действовать безвизовый режим. Команда-победитель матча получит большой кубок, изготовленный из серебра.

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Фотофакт

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