Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»

Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до легкоатлетического матча Европа - США. 27 августа организаторы турнира приветствовали представителей дипломатических миссий, а также поделились новыми техническими подробностями соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Так, стало известно, что на матче будут представлены 37 видов программы, среди которых все беговые дисциплины до 3 тысяч метров, все прыжковые и все метательные виды. Начнется матчевая встреча прыжками с шестом у женщин. Для динамичности соревнований в каждом виде будут выступать восемь атлетов: по четыре от команды. Всего же каждый континент представят 177 человек.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Мы уже имеем списки команд, сборных Европы и США. Это легкая атлетика самого высшего сорта и качества, потому что едут олимпийские чемпионы, едут рекордсмены мира, едут лидеры сезона, европейского листа, мирового листа. Другими словами, в программе матча мы увидим, можно сказать, олимпийские финалы, которые по своей зрелищности не уступают любым событиям спортивным, которые были в истории нашей страны. Наверное, где-то может будет такой эксклюзив, который еще десятилетия будут обсуждать.