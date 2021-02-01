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«Это мечта любого спортсмена». Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису

01 февраля 2021 13:42
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Новости Беларуси. В Минске завершился личный чемпионат страны по настольному теннису. Всего участие приняли более ста спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это мечта любого спортсмена». Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису-1

Нынешний розыгрыш наград стал по-настоящему сенсационным. Лидеры сезона неожиданно уступили в полуфиналах. Так, например, у женщин в борьбе за чемпионство сошлись опытная Екатерина Боровок и 15-летняя Вера Волкова.

«Это мечта любого спортсмена». Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису-3

Мастерство взяло свое: Екатерина выиграла все четыре партии и стала победительницей соревнований. Титул чемпионки страны в личном разряде стал для Екатерины первым в карьере.

«Это мечта любого спортсмена». Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису-5

Екатерина Боровок, чемпионка Беларуси по настольному теннису-2021:
Конечно, это мечта любого спортсмена – стать чемпионом. Вот я пришла сейчас в данном году, в данном возрасте к этому. Я счастлива.

«Это мечта любого спортсмена». Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису-7

В мужском финале места за игровым столом заняли Владислав Руклецов и Андрей Милованов. Семь партий понадобилось парням, чтобы выявить чемпиона. В итоге впервые в своей карьере титул выиграл Владислав Руклецов.

«Это мечта любого спортсмена». Екатерина Боровок и Владислав Руклецов стали чемпионами Беларуси по настольному теннису-9

Владислав Руклецов, чемпион Беларуси по настольному теннису-2021:
Конечно же, я рад. Да, давно хотел уже выиграть, поэтому старался настраиваться максимально. И получилось, выиграл у достаточно сильных игроков, лучших в Беларуси. Достойную игру показал.

# Настольный теннис # Екатерина Боровок

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