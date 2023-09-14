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Белорус Евгений Королёк выиграл 8-й этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

14 сентября 2023 20:45
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Очередной этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» вновь принес подиумные позиции белорусским велогонщикам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этот раз участники веломногодневки преодолели горный этап.

Белорус Евгений Королёк выиграл 8-й этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»-1

Первым финишировал представитель велосипедного клуба «Минск» Евгений Королек. Эта победа стала для белоруса уже третьей в рамках велогонки. В соревнованиях юниоров второе место занял еще один представитель Беларуси – Владислав Ярош. В пятницу, 15 сентября, состоится девятый этап. Гонщиков ожидает «разделка» с общим набором высоты 2000 метров.

# Велоспорт # Евгений Королек # Фотофакт

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