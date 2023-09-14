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Минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» на выездной серии КХЛ

14 сентября 2023 20:52
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Хоккеисты минского «Динамо» завершили первую выездную серию в КХЛ матчем с челябинским «Трактором». Команда Дмитрия Квартальнова потерпела четвертое поражение подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» на выездной серии КХЛ-1

В первом периоде белорусская команда пропустила две безответные шайбы. Вторая 20-минутка не принесла кардинальных изменений в рисунок игры, а хозяева усилиями Жаркова довели счет до крупного – 3:0. Проснулись динамовцы лишь на излете матча. За две с половиной минуты до окончания третьего периода отличился Смит, а затем Ковгореня отквитал еще одну шайбу. «Зубры» проиграли со счетом 2:3.

20 сентября минское «Динамо» проведет первый домашний поединок: наша команда примет «Локомотив».

# Хоккей # Фотофакт

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