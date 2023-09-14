Минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору» на выездной серии КХЛ

В первом периоде белорусская команда пропустила две безответные шайбы. Вторая 20-минутка не принесла кардинальных изменений в рисунок игры, а хозяева усилиями Жаркова довели счет до крупного – 3:0. Проснулись динамовцы лишь на излете матча. За две с половиной минуты до окончания третьего периода отличился Смит, а затем Ковгореня отквитал еще одну шайбу. «Зубры» проиграли со счетом 2:3.

20 сентября минское «Динамо» проведет первый домашний поединок: наша команда примет «Локомотив».