«Это честность прежде всего». Ванесса Колодинская рассказала детям, что для неё значит спорт

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио:

Спорт как ничто объединяет людей. Людей разных профессий, болельщиков, вот, журналистов, например, нас, спортсменов. Спорт в моей жизни, о чем я сейчас с детьми буду разговаривать – это объединение, трудолюбие, достижение целей высоких. Это честность прежде всего. Наверное, я с этим посылом буду общаться с детьми: о том, что всего можно достигать честным путем, трудолюбием своим. Все впереди, все возможно.