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«Это честность прежде всего». Ванесса Колодинская рассказала детям, что для неё значит спорт

17 сентября 2021 16:24
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Новости Беларуси. Выставочную экспозицию в Национальном олимпийском комитете Беларуси 17 сентября посетили лидеры молодежных и общественных объединений, лучшие спортсмены и активисты школьного самоуправления Минской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК. Подробнее здесь.

«Это честность прежде всего». Ванесса Колодинская рассказала детям, что для неё значит спорт-1

Ванесса Колодинская, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио: 
Спорт как ничто объединяет людей. Людей разных профессий, болельщиков, вот, журналистов, например, нас, спортсменов. Спорт в моей жизни, о чем я сейчас с детьми буду разговаривать – это объединение, трудолюбие, достижение целей высоких. Это честность прежде всего. Наверное, я с этим посылом буду общаться с детьми: о том, что всего можно достигать честным путем, трудолюбием своим. Все впереди, все возможно.

# Белорусские спортсмены # Ванесса Колодинская # Фотофакт

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