Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете Беларуси 17 сентября было многолюдно. Выставочную экспозицию посетили лидеры молодежных и общественных объединений, лучшие спортсмены и активисты школьного самоуправления Минской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенно по душе гостям пришлась интерактивная зона, где каждый мог попробовать себя в различных дисциплинах легкой атлетики.

С интересом дети рассматривали многочисленные музейные экспонаты, которые рассказывают о наиболее ярких моментах спортивной жизни страны.

«Это честность прежде всего». Ванесса Колодинская рассказала детям, что для нее значит спорт. Читайте здесь. Затем состоялось живое общение с главными действующими лицами – атлетами.

Совсем недавно они защищали цвета белорусского флага на Олимпиаде, а 17 сентября делились воспоминаниями и впечатлениями.