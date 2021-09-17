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Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК

17 сентября 2021 16:22
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете Беларуси 17 сентября было многолюдно. Выставочную экспозицию посетили лидеры молодежных и общественных объединений, лучшие спортсмены и активисты школьного самоуправления Минской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК-1

Особенно по душе гостям пришлась интерактивная зона, где каждый мог попробовать себя в различных дисциплинах легкой атлетики.  

Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК-4

С интересом дети рассматривали многочисленные музейные экспонаты, которые рассказывают о наиболее ярких моментах спортивной жизни страны.  

Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК-7

«Это честность прежде всего». Ванесса Колодинская рассказала детям, что для нее значит спорт. Читайте здесь.  

Затем состоялось живое общение с главными действующими лицами – атлетами.  

Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК-10

Совсем недавно они защищали цвета белорусского флага на Олимпиаде, а 17 сентября делились воспоминаниями и впечатлениями.  

Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея НОК-13

В конце встречи Максим Недосеков передал личные вещи в экспозицию музея.  

# Белорусские спортсмены # Максим Недосеков # Фотофакт

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