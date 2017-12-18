«Это была тяжелая игра»: сборная Беларуси дважды обыграла команду из Казахстана в товарищеских встречах

Новости Беларуси. В этот уик-энд не сидели без дела и белорусские хоккеисты. Воспользовавшись международной паузой, Дэйв Льюис призвал под знамена сборной перспективных молодых игроков из нашего чемпионата, нескольких динамовцев, а также хоккеистов «Юности», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Противостояли нашей национальной команде соперники из Казахстана. 15 декабря команды сыграли в Молодечно – хозяева льда добились сухой победы – 3:0. А 16 декабря игра прошла в Минске. Местом встречи с казахстанцами стала малая «Чижовка-Арена».

Последний раз сборники играли в Минске в печальной памяти сентябре 2016 года. Тогда на переполненной «Минск-Арене» наша команда потерпела поражение от словенцев и не сумела завоевать путевку на Олимпиаду. Нынче антураж на трибунах, равно как и статус самой игры, были совсем другими. Когда на первом этапе национального чемпионата на малой «Чижовка-Арене» играла «Юность», Михаил Захаров не уставал жаловаться на неудобные условия для зрителей и хоккеистов. А вот Дэйв Льюис свое мнение составить не успел.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Мы играем на льду, мы не сидим на трибунах. Так что мне трудно судить.

Виктор Туркин, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Как всегда, хочется лучшего. Хотелось бы сыграть на «Минск-Арене» или «Чижовка-арене». Для меня это как дом родной. Для меня было комфортно. Желательно, конечно, на большой арене сыграть.

Субботняя игра нашей сборной не оставила цельного впечатления, что вполне объяснимо. Пару дней – совсем маленький срок чтобы наиграть новые сочетания. Белорусы больше атаковали, правда, допускали опасные контратаки со стороны гостей. Казахстанцы и открыли счет, отличившись в большинстве в середине первого периода. Отыграться белорусам удалось лишь на 45-й минуте. Атака с участием игроков «Юности» Туркина и Парфеевца завершилась взятием ворот. А победную шайбу белорусы забросили уже в овертайме. Она на счету Туркина. Белорусы таким образом реализовали большинство в этом матче лишь с восьмой попытки.

Виктор Туркин:

Большинство слабовато. Новые хоккеисты, новые сочетания. Где-то чего-то недопонимали. Но в конце больше держали шайбу, больше играли в зоне. В третьем периоде было гораздо получше. И в овертайме забили гол. Дэйв Льюис:

Утром я сказал хоккеистам, что сегодня мы сыграем лучше. И мы действительно сыграли лучше, как команда. Хотя это была тяжелая игра. У них есть несколько больших игроков. Хорош был вратарь, который очень долго держал их в игре. Больше 40 бросков мы нанесли по воротам Казахстана. Я также доволен нашей игрой в обороне. За более чем 6 периодов мы пропустили только один гол. Мы делали то, что нужно. И вратари хорошо проявили себя. Это ключевые моменты.

Итог матчей с Казахстаном – две победы. Хотя это всего лишь товарищеские встречи с не самым сильным, к тому же, соперником. Судить о том, насколько эти игры были полезны и кого именно из новичков Льюис присмотрел в основу, можно будет, наверное, уже после чемпионата мира. А подготовка к нему продолжится в январе товарищескими матчами со сборной России.