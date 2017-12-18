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Ирина Кривко: Я и подумать не могла, что за всю карьеру в биатлоне мне удастся побывать на личном подиуме

18 декабря 2017 07:21
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Новости Беларуси. Ирина Кривко сотворила сенсацию на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси. В женском масс-старте белоруска финишировала второй, впервые в карьере попав в призы на таком уровне. Ирина показала идеальную стрельбу на всех четырёх огневых рубежах и отстала от победительницы – француженки Жюстин Бреза – всего на 11 секунд.

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За спиной у Кривко остались такие опытные соперницы, как немка Лаура Дальмайер и представительница Словакии Анастасия Кузьмина.

Ирина Кривко:
Я даже и подумать не могла, что за всю мою карьеру в биатлоне мне удастся на нем побывать. Не то что в эстафетной гонке, а именно в личной. Я очень рада, что я тоже вошла в то число спортсменов, которые были на личных подиумах.

# Чемпионат мира по биатлону

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