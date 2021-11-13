Белорусы продолжают выступать на чемпионате мира по самбо. Завоевали ещё две бронзы

Новости Беларуси. На чемпионате мира по самбо, который проходит в Узбекистане, белорусы продолжают успешное выступление. 12 ноября им удалось завоевать четыре медали: два золота на счету Анфисы Копаевой и Татьяны Мацко. А 13 ноября копилка нашей сборной пополнилась бронзовыми наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 64 килограммов в боевом самбо Евгению Михно удалось стать призером мирового форума. Евгений единственный представитель Беларуси в этой дисциплине.

Еще одна бронза в активе Владислава Саяпина. Он завоевал медаль в спортивном самбо в весовой категории до 71 килограмма. Всего в состязаниях участвуют представители 50 стран. А завершится чемпионат мира 14 ноября.