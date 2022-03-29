Здесь соревнуются лучшие из лучших. Первенство Беларуси по шахматам проходит в Минске

Здесь соревнуются лучшие из лучших, ведь в финальном турнире представлены победители региональных и городских соревнований. Медали разыгрывают в трех возрастных категориях: до 12, 14 и 16 лет. 30 марта состоится заключительный, 9-й тур первенства, который внесет ясность в итоговый медальный расклад.

Александр Савченко, главный судья соревнований:

Лидеры уже определились. Можно сказать, что в категории мальчиков до 12 лет, если не произойдет чудо, то заранее мальчик из Барановичей Сидореня Родион обеспечил себе практически какую-то путевку. Во всех остальных турнирах борьба идет, и нельзя сказать, что Минск преобладает. Так что борьба будет напряженная до последнего тура, потому что разница между первым и вторым местом во всех возрастных категориях всего составляет пол-очка. Так что все может измениться в любой момент.

Во время соревнований в аудиториях царит тишина. Ничего не должно отвлекать юных шахматистов от главного – оценки ситуации на доске и реализации ходов. А в закулисье кипит своя жизнь. Родители, бабушки, дедушки и просто сочувствующие ожидают и переживают за своих чад.