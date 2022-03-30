В России начался чемпионат по биатлону. Покажут своё мастерство и белорусские спортсмены

Мужской и женской спринтерскими гонками начался чемпионат России по биатлону. Свое мастерство в Тюмени демонстрируют и белорусские стреляющие лыжники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушки завершили соревноваться. В стартовом протоколе были фамилии четырех наших спортсменок. Причем Ирина Лещенко отправилась на дистанцию самой первой. Белоруска пробежала в свою силу, допустив на двух огневых рубежах 3 промаха. Итог: 6-е место в генеральной классификации. Аделина Сабитова – 38-я, у Юлии Ковалевской 47-я позиция, а Дарья Кудаева завершила гонку на 56-й строчке итогового протокола.

А открылась соревновательная программа мужским спринтом. Лучший результат из наших показал Дмитрий Лазовский. Он был идеально точен на огневых рубежах, однако лыжи скользили не лучшим образом. Финишный створ наш спортсмен пересек четвертым. Никита Лобастов стал 19-м, Иван Тулатин расположился на 21-й позиции, Илья Авсеенко – 27-й, Степан Данилов – 35-й, Александр Кошин – 78-й. Всего на старт гонки вышли 88 спортсменов.

Нужно отметить, что хозяева-россияне выставили на гонку оптимальный состав, включающий медалистов Олимпийских игр и чемпионов этапов Кубка мира. 31 марта турнир в Тюмени продолжится. В расписании – сингл-микст и смешанная эстафета.