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В полёте движется быстрее. FIFA представила официальный мяч ЧМ в Катаре

30 марта 2022 15:11
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С восточными нотами и первоклассным функционалом. Международная федерация футбола представила официальный мяч чемпионата мира – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В полёте движется быстрее. FIFA представила официальный мяч ЧМ в Катаре-1

Его дизайн вдохновлен уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Мяч получил название «Путешествие». Отмечается, что в полете он движется быстрее, чем любой другой мяч в истории турнира. Презентация пройдет в течение года в городах, принимающих мундиаль, и в 10 городах по всему миру.  

# Футбол # Фотофакт

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