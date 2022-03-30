В полёте движется быстрее. FIFA представила официальный мяч ЧМ в Катаре

Его дизайн вдохновлен уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Мяч получил название «Путешествие». Отмечается, что в полете он движется быстрее, чем любой другой мяч в истории турнира. Презентация пройдет в течение года в городах, принимающих мундиаль, и в 10 городах по всему миру.