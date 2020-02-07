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«Это была дня нас тренировочная игра». «Ислочь» сыграла с футболистами «Минска»

07 февраля 2020 20:43
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Новости Беларуси. Белорусские клубы продолжают подготовку к чемпионату Беларуси, который стартует 19 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Многие команды сейчас находятся на тренировочных сборах в теплых странах, где играют на натуральных полях. Дружина минского района «Ислочь» также отправится 12 февраля в Турцию.

«Это была дня нас тренировочная игра». «Ислочь» сыграла с футболистами «Минска» -1



Уже известно, что команда в одном из матчей сыграет с питерским «Зенитом». А 7 февраля подопечные Виталия Жуковского провели спарринг с футбольным клубом «Минск». Мяч был забит лишь в концовке, на 86 минуте отличись «волки». Лисовский заработал пенальти и сам же его исполнил. 1:0 – в итоге. 

«Это была дня нас тренировочная игра». «Ислочь» сыграла с футболистами «Минска» -3

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
Это была дня нас тренировочная игра. Целей особенно не было, была определена тактическая. В принципе, ребята ее выполняли. Нужен баланс, у нас много опытных футболистов. Сейчас смотрим преимущества, в большинстве случаев, здесь нет ни одного футболиста на просмотре старше 21 года. Смотрим молодых футболистов, как они себя проявляют. С учетом этого формируем команду.

«Это была дня нас тренировочная игра». «Ислочь» сыграла с футболистами «Минска» -6



Напомним, для «Ислочи» первым официальным стартом станет игра с «Динамо–Брест» в четвертьфинале Кубка Беларуси 15 марта.

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Фотофакт

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