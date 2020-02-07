«Это была дня нас тренировочная игра». «Ислочь» сыграла с футболистами «Минска»

Новости Беларуси. Белорусские клубы продолжают подготовку к чемпионату Беларуси, который стартует 19 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Многие команды сейчас находятся на тренировочных сборах в теплых странах, где играют на натуральных полях. Дружина минского района «Ислочь» также отправится 12 февраля в Турцию.





Уже известно, что команда в одном из матчей сыграет с питерским «Зенитом». А 7 февраля подопечные Виталия Жуковского провели спарринг с футбольным клубом «Минск». Мяч был забит лишь в концовке, на 86 минуте отличись «волки». Лисовский заработал пенальти и сам же его исполнил. 1:0 – в итоге.

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Это была дня нас тренировочная игра. Целей особенно не было, была определена тактическая. В принципе, ребята ее выполняли. Нужен баланс, у нас много опытных футболистов. Сейчас смотрим преимущества, в большинстве случаев, здесь нет ни одного футболиста на просмотре старше 21 года. Смотрим молодых футболистов, как они себя проявляют. С учетом этого формируем команду.