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Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup

07 февраля 2020 20:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на турнире Kaufland Cup в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup-1

В Попраде парни Михала Захарова встречались с хоккеистами второй сборной России. Увы, как и в первой игре на турнире, белорусы потерпели поражение.

Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup-4

И если поединок против словаков выдался результативным (итоговые цифры 3-4), то на этот раз была заброшена всего одна шайба. В третьем периоде ее провел игрок российской сборной Мироманов. 0-1, поражение нашей сборной.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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