Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на турнире Kaufland Cup в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Попраде парни Михала Захарова встречались с хоккеистами второй сборной России. Увы, как и в первой игре на турнире, белорусы потерпели поражение.