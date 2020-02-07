Смогли забросить лишь одну шайбу. Сборная Беларуси проиграла россиянам на турнире Kaufland Cup

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на турнире Kaufland Cup в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на турнире Kaufland Cup в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Попраде парни Михала Захарова встречались с хоккеистами второй сборной России. Увы, как и в первой игре на турнире, белорусы потерпели поражение.
И если поединок против словаков выдался результативным (итоговые цифры 3-4), то на этот раз была заброшена всего одна шайба. В третьем периоде ее провел игрок российской сборной Мироманов. 0-1, поражение нашей сборной.