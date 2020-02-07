Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»

Новости Беларуси. Заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею в течение двух дней принимает велодром «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два предыдущих этапа соревнований прошли в напряженной борьбе, и фаворитам чемпионата пришлось не единожды подтверждать свое реноме.





В итоге были определены пары полуфиналистов. Некогда блиставший на внутренней и международной аренах «Ритм» преподнес урок менее титулованной, но амбициозной команде «Минск-2» – 5:1. Принципиальные соперники клубы «Минск-1» и «Виктория» на двоих забили 11 шайб. Хозяйки площадки были сильнее – 7:4.

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси Финал проходит до двух побед одной из команд. Первый поединок был сыгран 7 февраля и в нем успеха добились представительницы «Гродно» – 6:4. К слову, национальным первенством соревновательный год у наших хоккеисток не ограничивается.

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Минская команда – чемпион того года, она едет в Голландию в феврале отстаивать титул. Там будут соревнования, Кубок европейских чемпионов, будет восьмерка сильнейших команд Европы. Будем готовиться к мировой лиге. Осенью, может, начнется отбор, после Олимпиады. Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год. Сегодня надо готовиться, я так думаю, четырехлетие, плановая подготовка должна быть, спарринг-партнер, хорошие турниры, фармакология. Только все вместе, мелочей не бывает. Надо сегодня уже думать об Олимпиаде 2024 года.