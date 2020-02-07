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Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»

07 февраля 2020 16:22
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Новости Беларуси. Заключительный тур чемпионата Беларуси по индорхоккею в течение двух дней принимает велодром «Минск-Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два предыдущих этапа соревнований прошли в напряженной борьбе, и фаворитам чемпионата пришлось не единожды подтверждать свое реноме. 

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»-1



В итоге были определены пары полуфиналистов. Некогда блиставший на внутренней и международной аренах «Ритм» преподнес урок менее титулованной, но амбициозной команде «Минск-2» – 5:1. Принципиальные соперники клубы «Минск-1» и «Виктория» на двоих забили 11 шайб. Хозяйки площадки были сильнее – 7:4.   

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»-3

«Есть будущее». Александр Екименко об индорхоккее в Беларуси

Финал проходит до двух побед одной из команд. Первый поединок был сыгран 7 февраля и в нем успеха добились представительницы «Гродно» – 6:4. К слову, национальным первенством соревновательный год у наших хоккеисток не ограничивается. 

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»-6

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Минская команда – чемпион того года, она едет в Голландию в феврале отстаивать титул. Там будут соревнования, Кубок европейских чемпионов, будет восьмерка сильнейших команд Европы. Будем готовиться к мировой лиге. Осенью, может, начнется отбор, после Олимпиады. Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год. Сегодня надо готовиться, я так думаю, четырехлетие, плановая подготовка должна быть, спарринг-партнер, хорошие турниры, фармакология. Только все вместе, мелочей не бывает. Надо сегодня уже думать об Олимпиаде 2024 года.  

Александр Екименко: «Нельзя сегодня попасть на Олимпийские игры за один год»-9



Победитель чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женщин будет назван 8 февраля, когда пройдут вторая и, если понадобится, третья встречи финала. 

# Олимпиада 2020 # Александр Екименко # Фотофакт

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