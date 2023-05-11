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Минск принимает первенство Беларуси по шахматам среди детей до 8 и 10 лет

11 мая 2023 19:52
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Новости Беларуси. Минск принимает первенство Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заявилось более 160 юных спортсменов со всей страны в двух возрастах – до 8 и до 10 лет.  

Минск принимает первенство Беларуси по шахматам среди детей до 8 и 10 лет-1

Несмотря на свой юный возраст, представительство на турнире достаточно внушительное. 17 человек имеют первый взрослый разряд, также за титул борется и кандидат в мастера спорта минчанин Дамир Булгак. На кону путевки на чемпионат мира и первенство Европы. Старты запланированы на осень. Только победители в своих категориях могут рассчитывать на международный выезд.  

Отметим, что соревнования проходят по швейцарской системе и здесь исключена случайность побед.  

Минск принимает первенство Беларуси по шахматам среди детей до 8 и 10 лет-4

Василий Якушев, главный судья соревнований:  
Швейцарская система позволяет большому количеству участников играть одновременно в относительно короткое время. Все участники распределяются по рейтингу, по разрядам. И первая половина играет со второй половиной в первом туре. Поэтому первый тур быстрый очень большая разница в силе игроков. Радует, что дети идут в шахматы играть, родители их приводят.  

Турнир, который состоит из девяти туров, продлится неделю. Победители станут известны в среду, 17 мая.  

# Шахматы # Василий Якушев # Фотофакт

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