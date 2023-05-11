Минск принимает первенство Беларуси по шахматам среди детей до 8 и 10 лет

Новости Беларуси. Минск принимает первенство Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Заявилось более 160 юных спортсменов со всей страны в двух возрастах – до 8 и до 10 лет.

Несмотря на свой юный возраст, представительство на турнире достаточно внушительное. 17 человек имеют первый взрослый разряд, также за титул борется и кандидат в мастера спорта минчанин Дамир Булгак. На кону путевки на чемпионат мира и первенство Европы. Старты запланированы на осень. Только победители в своих категориях могут рассчитывать на международный выезд.

Отметим, что соревнования проходят по швейцарской системе и здесь исключена случайность побед.