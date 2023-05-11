Баскетбол. «Минск» обыграл «Гродно-93» в первом матче финальной стадии мужского ЧБ

Минчане активно начали поединок и быстро заработали себе приличное преимущество. Но гости столицы рук не опустили и постепенно сократили отрыв. В итоге им даже удалось приблизиться вплотную. Однако в заключительном отрезке минчане смогли отстоять победу. В следующий раз коллективы встретятся 13 мая и вновь в Минске.