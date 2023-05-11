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Баскетбол. «Минск» обыграл «Гродно-93» в первом матче финальной стадии мужского ЧБ

11 мая 2023 19:29
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Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» обыграл «Гродно-93» в первом матче финальной стадии мужского чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 71:67 в пользу столичного коллектива.  

Баскетбол. «Минск» обыграл «Гродно-93» в первом матче финальной стадии мужского ЧБ-1

Минчане активно начали поединок и быстро заработали себе приличное преимущество. Но гости столицы рук не опустили и постепенно сократили отрыв. В итоге им даже удалось приблизиться вплотную. Однако в заключительном отрезке минчане смогли отстоять победу. В следующий раз коллективы встретятся 13 мая и вновь в Минске.  

# Баскетбол # Фотофакт

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