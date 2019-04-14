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Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова

14 апреля 2019 20:05
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Новости Беларуси. На неделе мы узнали имя нового чемпиона, столичная «Юность» вернула себе титул спустя три года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Уже привычный в последние сезоны финальный спор с «Неманом» на этот раз завершился победой минчан со счетом 4:1 в серии.

Решающую победу «Юность» добыла на родной площадке 10 апреля – 2:0 и команда Михаила Захарова в восьмой раз становится чемпионом страны, это рекорд экстралиги.

В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер ХК «Юность» Михаил Захаров.

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-1

Восьмой титул все-таки, не приелись еще победы?

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Все победы не надоедают, это однозначно. Восьмой, девятый раз – всегда хочется выиграть. Наоборот, когда мы два года играли в финалах и у нас не получалось... До этого тоже... Мы пять раз играли в финале и один раз только выиграли. Знаете, было наоборот: неужели мы не выиграем? В плей-офф тяжело было играть, в одну шайбу все матчи закончили.

Если судить по счету в серии – 4:1, победа получилась довольно легкой?

Михаил Захаров:
Ну да, а общий счет в плей-офф – 12:1. Мы еще до этого – 4:0, 4:0. Кажется, но нет – было тяжело. И ребята вымотались. И я не думаю, что последний матч был красивый. Борьба и с той стороны, и с нашей. Мне этот хоккей, честно сказать, не понравился, но то, что мы выиграли – я доволен.

Если говорить в целом по чемпионату, насколько было правильным разделение команд на две подгруппы? Вам так больше понравилось играть?

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-4

Михаил Захаров:
Конечно, не стало таких разгромных счетов, например, 10:1, 15:2. Да и нам тяжелее намного было. Но самое интересное, что все хоккеисты отметили, что интереснее стало играть. Нужно на каждый матч готовиться. На каждый. Не важно, с кем ты играешь. Понятно, U-20 выпадает из этой обоймы. Это неправильно, что они участвуют не по спортивному принципу. Может, лучше было бы, если бы был Могилев, или Орша. Более интересно было бы. Думаю, что-то будем в этом году мы обсуждать.

Михаил Михайлович, в финале вам помогали ребята из «Динамо» в команде. Насколько их помощь была ощутимой?

Михаил Захаров:
Они не из «Динамо». Это наши хоккеисты, которые перешли в «Динамо» и вернулись обратно. Конечно, Когалев очень помог. До этого не выигрывал, это его первый трофей. Молодец, старался.

Будет ли «Юность» и дальше фарм-клубом «Динамо»?

Михаил Захаров:
Во-первых, это всем выгодно: и нам, и «Динамо». Если хоккеист приходит из «Динамо», если среди сильных хоккеистов работает, он и там будет лучше играть. А у нас задача номер 1 – мы должны готовить хоккеистов к чемпионату мира. В этом я ничего не вижу плохого. Тем более, знаете, сегодня хоккеист у нас, а завтра – в «Динамо». Это ровно час, и он добирается. Если с другого города – часа два добираться. Или во время игры, или до игры – это тяжело. А ребятам сейчас очень выгодно, комфортно.

Если говорить о партнерстве, «Динамо» и федерация сейчас стараются работать в одной связке. Правильно ли это и насколько выгодно для белорусского хоккея?

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-7


Михаил Захаров:
Результат же показал. Вторые сзади. За всю историю это худший результат минского «Динамо». Я думаю, Басков понял, что это партнерство увело команду не в том направлении. Нигде у федерации ни с кем нет партнерства. Федерация должна развивать детский хоккей и чемпионат. А минское «Динамо»... Вот они лезли, толкали тренера, который показал худший результат. Мне кажется, что это всё было неправильно.

То есть федерация должна своей работой заниматься, «Динамо» – своей?

Михаил Захаров:
Конечно. Я присутствовал при разговоре, где глава государства четко поставил задачу Дмитрию Баскову. Четко поставил. Я не буду об этих задачах говорить. Но они не совпадают вразрез с федерацией.

Ходило много разговоров, что вы можете возглавить «Динамо», причем совсем скоро. Насколько эти разговоры близки к реальности?

Михаил Захаров:
Руководителям «Динамо» надо этот вопрос задавать. Почва есть, конечно, но надо все-таки с ними разговаривать.

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-10

А вам хотелось бы?

Михаил Захаров:
Почему нет? Интересно. Это был бы другой вызов, однозначно. Ставились задачи попадания только в плей-офф. Их просто пока нереально выполнить, потому что сегодня надо готовить хоккеистов. Нет хоккеистов.

Болельщики «Динамо» не очень тепло приветствовали это?

Михаил Захаров:
От любви до ненависти один шаг. Значит, хотят, чтобы был такой, какой есть результат, он их устраивает.

Я в «Динамо» провел 12 сезонов. Просто болельщики этого не знают. 12 сезонов я отыграл в минском «Динамо». Это очень много. И в горе и в радости был с командой. Еще в том году там висела моя майка.

Как вы вообще относитесь к критике?

Михаил Захаров:
Честно говоря, спокойно отношусь к критике. Кто там критикует? Если бы тебя, допустим, критиковал хоккеист хороший, или тренер... Ни один тренер плохого мне ничего не сказал. Или великий хоккеист – ни один не сказал. Мне все спасибо говорят. А если игроки белорусского чемпионата что-то говорят...

Первый полноценный тренерский сезон провел Алексей Калюжный. Как вы оцените его работу?

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-13

Михаил Захаров:
Надо стараться. К Леше есть еще много вопросов в тренерском направлении. Но это первый год, это нормально. Если игроки хорошие, они должны его слушать. Есть хоккеисты, которые его слушают, но некоторые воспринимают не так, как надо. Поэтому я все время стою на его стороне. Он много знает, много показать сам может. Не многие тренера могут показать, как подкидку сделать, как бросить. А он может.

А вы могли бы расценивать его как своего преемника?

Михаил Захаров:
Почему нет? Конечно. Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет.

По молодежке. Вы уже и в нашей программе затрагивали этот момент, и по ходу сезона. Всё действительно у нас так плохо?

Михаил Захаров:
Не могут они с нами конкурировать. Люди не понимают этого. Когда каждый раз проигрывает хоккеист, ему не интересно. Хотя и там они не были бы первыми. Но почему они там не начинали играть? Хотя бы вторые, третьи были бы. Но попали в зону плей-офф и играйте. А это всё искусственно.

Какие прогнозы для сборной U-18?

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-16

Михаил Захаров:
Я думаю, что сохранят. Там надо две игры, обыграть латышей. Хотя тренер четко сказал, что будем в финале. Я удивлен был, конечно, но дай бог, чтобы они попали в зону плей-офф, это интересно даже. В прошлом году Перепехин это сделал, молодец. Но знаете, этой команде очень много времени уделяется. Они два года находятся на сборе. Ни одна команда в мире не находится столько времени на сборах, как у нас U-17, U-18. Огромные средства мы на них затрачиваем. Я думаю, они 5-6 места должны занимать, учитывая то, какие деньги мы вкладываем в эту команду.

И самый главный на сегодня вопрос: национальная сборная должна вернуться в элиту. В Казахстане получится у наших ребят?

Михаил Захаров:

Конечно. Даже не сомневайтесь. Там, по сути, нету противников, которым мы можем проиграть. Да, сборная Казахстана очень сильная, там много натурализованных хоккеистов, но два места выходят.

Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова-19

Андрей Сидоренко – это тот специалист, который способен вывести?

Михаил Захаров:
Андрей Сидоренко назначен, но не согласован с тренерским советом. Если бы его назначили, а тренерский совет его подтвердил – нет. В тренерском совете это не обсуждалось. Его назначил Савилов один, мы не обсуждали. Вот, как есть, говорю. Может быть, его и не утвердили. Больше уверен, если бы на тот момент была вторая кандидатура – Сергей Михайлович Пушков, – все проголосовали бы за Пушкова. В этом даже не сомневайтесь.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Фотофакт

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