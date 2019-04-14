Это был бы вызов, однозначно. Большое интервью Михаила Захарова

Новости Беларуси. На неделе мы узнали имя нового чемпиона, столичная «Юность» вернула себе титул спустя три года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Уже привычный в последние сезоны финальный спор с «Неманом» на этот раз завершился победой минчан со счетом 4:1 в серии. Решающую победу «Юность» добыла на родной площадке 10 апреля – 2:0 и команда Михаила Захарова в восьмой раз становится чемпионом страны, это рекорд экстралиги. В гостях у программы «Неделя спорта» главный тренер ХК «Юность» Михаил Захаров.

Восьмой титул все-таки, не приелись еще победы? Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Все победы не надоедают, это однозначно. Восьмой, девятый раз – всегда хочется выиграть. Наоборот, когда мы два года играли в финалах и у нас не получалось... До этого тоже... Мы пять раз играли в финале и один раз только выиграли. Знаете, было наоборот: неужели мы не выиграем? В плей-офф тяжело было играть, в одну шайбу все матчи закончили. Если судить по счету в серии – 4:1, победа получилась довольно легкой? Михаил Захаров:

Ну да, а общий счет в плей-офф – 12:1. Мы еще до этого – 4:0, 4:0. Кажется, но нет – было тяжело. И ребята вымотались. И я не думаю, что последний матч был красивый. Борьба и с той стороны, и с нашей. Мне этот хоккей, честно сказать, не понравился, но то, что мы выиграли – я доволен. Если говорить в целом по чемпионату, насколько было правильным разделение команд на две подгруппы? Вам так больше понравилось играть?

Михаил Захаров:

Конечно, не стало таких разгромных счетов, например, 10:1, 15:2. Да и нам тяжелее намного было. Но самое интересное, что все хоккеисты отметили, что интереснее стало играть. Нужно на каждый матч готовиться. На каждый. Не важно, с кем ты играешь. Понятно, U-20 выпадает из этой обоймы. Это неправильно, что они участвуют не по спортивному принципу. Может, лучше было бы, если бы был Могилев, или Орша. Более интересно было бы. Думаю, что-то будем в этом году мы обсуждать. Михаил Михайлович, в финале вам помогали ребята из «Динамо» в команде. Насколько их помощь была ощутимой? Михаил Захаров:

Они не из «Динамо». Это наши хоккеисты, которые перешли в «Динамо» и вернулись обратно. Конечно, Когалев очень помог. До этого не выигрывал, это его первый трофей. Молодец, старался. Будет ли «Юность» и дальше фарм-клубом «Динамо»? Михаил Захаров:

Во-первых, это всем выгодно: и нам, и «Динамо». Если хоккеист приходит из «Динамо», если среди сильных хоккеистов работает, он и там будет лучше играть. А у нас задача номер 1 – мы должны готовить хоккеистов к чемпионату мира. В этом я ничего не вижу плохого. Тем более, знаете, сегодня хоккеист у нас, а завтра – в «Динамо». Это ровно час, и он добирается. Если с другого города – часа два добираться. Или во время игры, или до игры – это тяжело. А ребятам сейчас очень выгодно, комфортно. Если говорить о партнерстве, «Динамо» и федерация сейчас стараются работать в одной связке. Правильно ли это и насколько выгодно для белорусского хоккея?



Михаил Захаров:

Результат же показал. Вторые сзади. За всю историю это худший результат минского «Динамо». Я думаю, Басков понял, что это партнерство увело команду не в том направлении. Нигде у федерации ни с кем нет партнерства. Федерация должна развивать детский хоккей и чемпионат. А минское «Динамо»... Вот они лезли, толкали тренера, который показал худший результат. Мне кажется, что это всё было неправильно.

То есть федерация должна своей работой заниматься, «Динамо» – своей? Михаил Захаров:

Конечно. Я присутствовал при разговоре, где глава государства четко поставил задачу Дмитрию Баскову. Четко поставил. Я не буду об этих задачах говорить. Но они не совпадают вразрез с федерацией. Ходило много разговоров, что вы можете возглавить «Динамо», причем совсем скоро. Насколько эти разговоры близки к реальности? Михаил Захаров:

Руководителям «Динамо» надо этот вопрос задавать. Почва есть, конечно, но надо все-таки с ними разговаривать.

А вам хотелось бы? Михаил Захаров:

Почему нет? Интересно. Это был бы другой вызов, однозначно. Ставились задачи попадания только в плей-офф. Их просто пока нереально выполнить, потому что сегодня надо готовить хоккеистов. Нет хоккеистов. Болельщики «Динамо» не очень тепло приветствовали это? Михаил Захаров:

От любви до ненависти один шаг. Значит, хотят, чтобы был такой, какой есть результат, он их устраивает. Я в «Динамо» провел 12 сезонов. Просто болельщики этого не знают. 12 сезонов я отыграл в минском «Динамо». Это очень много. И в горе и в радости был с командой. Еще в том году там висела моя майка. Как вы вообще относитесь к критике? Михаил Захаров:

Честно говоря, спокойно отношусь к критике. Кто там критикует? Если бы тебя, допустим, критиковал хоккеист хороший, или тренер... Ни один тренер плохого мне ничего не сказал. Или великий хоккеист – ни один не сказал. Мне все спасибо говорят. А если игроки белорусского чемпионата что-то говорят... Первый полноценный тренерский сезон провел Алексей Калюжный. Как вы оцените его работу?

Михаил Захаров:

Надо стараться. К Леше есть еще много вопросов в тренерском направлении. Но это первый год, это нормально. Если игроки хорошие, они должны его слушать. Есть хоккеисты, которые его слушают, но некоторые воспринимают не так, как надо. Поэтому я все время стою на его стороне. Он много знает, много показать сам может. Не многие тренера могут показать, как подкидку сделать, как бросить. А он может. А вы могли бы расценивать его как своего преемника? Михаил Захаров:

Почему нет? Конечно. Вполне. У него хорошее будущее. Самое главное, что он хочет. По молодежке. Вы уже и в нашей программе затрагивали этот момент, и по ходу сезона. Всё действительно у нас так плохо? Михаил Захаров:

Не могут они с нами конкурировать. Люди не понимают этого. Когда каждый раз проигрывает хоккеист, ему не интересно. Хотя и там они не были бы первыми. Но почему они там не начинали играть? Хотя бы вторые, третьи были бы. Но попали в зону плей-офф и играйте. А это всё искусственно. Какие прогнозы для сборной U-18?

Михаил Захаров:

Я думаю, что сохранят. Там надо две игры, обыграть латышей. Хотя тренер четко сказал, что будем в финале. Я удивлен был, конечно, но дай бог, чтобы они попали в зону плей-офф, это интересно даже. В прошлом году Перепехин это сделал, молодец. Но знаете, этой команде очень много времени уделяется. Они два года находятся на сборе. Ни одна команда в мире не находится столько времени на сборах, как у нас U-17, U-18. Огромные средства мы на них затрачиваем. Я думаю, они 5-6 места должны занимать, учитывая то, какие деньги мы вкладываем в эту команду. И самый главный на сегодня вопрос: национальная сборная должна вернуться в элиту. В Казахстане получится у наших ребят? Михаил Захаров: Конечно. Даже не сомневайтесь. Там, по сути, нету противников, которым мы можем проиграть. Да, сборная Казахстана очень сильная, там много натурализованных хоккеистов, но два места выходят.