Определены финалистки Australian Open

Новости мира. На теннисном Australian Open стал известен состав женского финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Петра Квитова впервые в карьере пробилась в решающий матч первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

В полуфинале чешка переиграла американку Даниэл Роуз Коллинз. В первом сете соперницам пришлось выяснять отношения на тай-брейке, а вот во втором – преимущество Квитовой было безоговорочным – 6:0.

Правда, чисто чешского финала зрители в Мельбурне не увидят. Каролина Плишкова в другом матче одной второй противостояла японке Наоми Осаке, проиграв первую партию (2:6), она сумела взять вторую (6:4). Но в решающем сете японская теннисистка все же оказалась сильнее 6:4. Таким образом, именно Осака вместе с Петрой Квитовой поспорят за женский титул Australian Open.