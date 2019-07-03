«Есть постоянный контакт со зрителем. И этот формат понравился многим». Дирекция ІІ Европейских игр о DNA

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция ІІ Европейских игр» – Алексей Богданович.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция ІІ Европейских игр» – Алексей Богданович.
Алексей Богданович, начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция ІІ Европейских игр»:
В целом, у нас самые популярные виды спорта, с точки зрения интереса болельщиков, это лёгкая атлетика. Новый формат: казалось бы, как болельщики на него отреагируют? Но, тем не менее, удалось привлечь людей на трибуны, чтобы они окунулись в эту атмосферу, чтобы они поняли, чтобы такое новая динамичная лёгкая атлетика.
По сути, это формат 2-часового матча, может быть, несколько приближённого к футбольному. Но, тем не менее, когда коллеги рассказывают на спортивной презентации, что было на площадке, кто лидирует, какой результат показывается, что будет дальше – есть постоянный контакт со зрителем. И этот формат понравился многим.
И я думаю, что у этого формата будет обязательно продолжение. А Европейские игры стали, действительно, вот такой площадкой для реализации амбициозного формата Европейской легкоатлетической ассоциации.