«Есть постоянный контакт со зрителем. И этот формат понравился многим». Дирекция ІІ Европейских игр о DNA

Алексей Богданович, начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция ІІ Европейских игр»:

В целом, у нас самые популярные виды спорта, с точки зрения интереса болельщиков, это лёгкая атлетика. Новый формат: казалось бы, как болельщики на него отреагируют? Но, тем не менее, удалось привлечь людей на трибуны, чтобы они окунулись в эту атмосферу, чтобы они поняли, чтобы такое новая динамичная лёгкая атлетика.